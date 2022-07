Sri Lanka, economy, economic crisis, India: आर्थिक और राजनैतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को एक बार भारत ने फिर से मदद का भरोसा दिया है. श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कहा, हम श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में निवेश के माध्यम से और अधिक क्षमता निर्माण के माध्यम से भी योगदान देना चाहेंगे, ताकि श्रीलंका आर्थिक सुधार के लिए एक त्वरित रास्ता खोज सके.Also Read - भारतीय मूल के इन 11 लोगों ने दुनियाभर में भारत के नाम का डंका बजा रहा रखा है, आप भी जानिए

श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कोलंबो में कहा, भारत ने श्रीलंका को जिस प्रकार की सहायता और समर्थन प्रदान किया है, वह मेरी समझ के अनुसार किसी अन्य देश को कभी प्रदान नहीं किया. हम श्रीलंका के लोगों की आवश्यकताओं का समर्थन करना जारी रखेंगे.

We would also like to contribute, by the way of investment and by the way of building more capacity, to the Sri Lankan economy, so that Sri Lanka can find a quick way for economic recovery: India’s High Commissioner to Sri Lanka, Gopal Baglay, in Colombo pic.twitter.com/hBJ7xR8YPl

