जम्मू: जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शनिवार को पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें पाकिस्‍तान की आतंकवादी साजिश सामने आई है. इस ड्रोन में एक विदेशी हथियार मिला है, जिसे आतंकियों के लिए भेजा जा रहा था.

अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के एक गश्ती दल ने सुबह करीब 5 बजकर 10 मिनट पर सीमा चौकी पंसार के क्षेत्र में आसमान में एक ड्रोन को मंडराते देखा. बीएसएफ जवानों ने नौ गोलियां चलाई और ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में 250 मीटर अंदर की ओर मार गिराया.

बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे गए हैं और ड्रोन से हथियार बरामद करने के बाद मामले की छानबीन की जा रही है. इसमें मेड इन यूएस हथियार बरामद हुआ है.

Jammu & Kashmir: Weapons recovered from the Pakistani drone shot down by Border Security Force (BSF) personnel in Kathua today. https://t.co/GP0wTMvGCU pic.twitter.com/R1Hl0Ah4Kp

