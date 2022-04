Kerala Corona Guidelines: देश की राजाधानी दिल्‍ली के अलावा कई अन्‍य राज्‍यों में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहै हैं. इसे देखते हुए कई राज्यों ने फेसमास्क पहनने की अनिवार्यता लागू कर दी गई है. कोरोना के केस कम होते ही फेसमास्क नहीं पहनने की छूट दे दी थी. दिल्ली-हरियाणा-उत्तराखंड के साथ ही अब केरल सरकार ने भी मास्‍क पहनना अपने राज्‍य में अनिवार्य कर दिया है. केरल के सीएम पिनाराई विजयन सरकार ने अपने नए आदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने कहा है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर सजा दी जाएगी.Also Read - भारत में आ गई है कोरोना की चौथी लहर, सर्वे रिपोर्ट में लोगों ने कहा-पूरा है विश्वास, इस बार भी हम जीत लेंगे जंग

बता दें कि केरल में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं. इससे पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा था कि कोरोना के बढ़ते मामले तत्काल चिंता की बात हैं, जिसे लेकर सतर्क रहना जरुरी है. मंत्री ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘केरल में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए. क्योंकि अन्य राज्यों में COVID-19 मामलों की संख्या बढ़ रही है. मंत्री ने कहा कि जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा और मास्क पहनना जरूरी है. Also Read - Covid-19 Updates: दिल्ली-महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में फिर तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, आज मिले 2593 नए मरीज, 44 की मौत

Due to recent upsurge in #COVID19 cases,we have made wearing of face mask compulsory in public places, work places & during transport. Individuals to maintain a social distancing of 2 feet in public places. Let’s join hands to defeat Covid by adopting Covid appropriate behaviour. pic.twitter.com/Iii2wBTiah

