Weather Alert 24 January: मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है.उत्तर भारत के कई हिस्सों में जहां कड़ाके की ठंड (Cold) पड़ रही है तो वहीं उत्तरी राजस्थान व दिल्ली समेत कई हिस्सों में शीत लहर (Cold Wave) का कहर जारी है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली सहित कई राज्यों में 27 जनवरी तक घना कोहरा (Fog) रहने की संभावना है और इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आ सकती है. Also Read - India Weather Forecast: पूरे उत्तर भारत में शीत लहर से बढ़ी ठिठुरन, कश्मीर में बर्फबारी तो दिल्ली में बारिश की संभावना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार (23 जनवरी) को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं रविवार को सुबह 10.2℃ दर्ज किया गया है. आज सुबह से ही आसमाान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की पूरी संभावना है. सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है जिससे दृश्यता काफी कम है. Also Read - Weather Report Today: दिल्ली में घने कोहरे के कारण विजिबिलटी हुई शून्य, 50 से अधिक उड़ानों में देरी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में बर्फबारी (Snowfall) हो रही है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले 2-4 दिनों तक तापमान 4°C चार डिग्री तक नीचे तक जा सकता है. Also Read - Weather Alert: उत्तर भारत में ठंड का थर्ड डिग्री टॉर्चर रहेगा जारी, दक्षिण में तेज बारिश का अलर्ट

Moderate fog in the national capital today; Dense fog and minimum temperature of 4 degrees Celsius expected in the coming week

