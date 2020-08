नई दिल्‍ली: देश में अगले 24 घंटे पूर्वी मध्‍य प्रदेश, पूर्वी राजस्‍थान के इलाके में और इससे लगे गुजरात सब-डिविजन में बारिश और बाढ़ का भारी खतरा है. वहीं, आगामी 24 घंटे में कोंकण और गोवा सब-डिविजन में अचानक बारिश और बाढ़ का मध्‍यम से हाई रिस्‍क है. मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में और बारिश होने का अनुमान जताया है. Also Read - गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक रवि नाइक कोरोना पॉजिटिव, अब तक पांच विधायक वायरस का हुए शिकार

मौसम विभाग ने आगामी दो घंटे में बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, चूरू, अलवर, कोटा, अजमेर, दौसा, करौली, टोंक, बारां, जयपुर, भरतपुर, बूंदी और सवाईमाधोपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्‍की बारिश होने की संभावना जताई.

High risk of flash flood for the next 24 hours over areas of East MP & adjoining areas of East Rajasthan & Gujarat Sub-division. Moderate to high risk of flash flood for next 24 hours over some areas of Konkan & Goa sub-division: Central Water Commission Official Flood Forecast pic.twitter.com/QH41OzrMxu

