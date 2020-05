नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम अचानक बदल गया है. तेज़ हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली. घने बादलों के कारण अँधेरा छा गया. इसके बाद कई जगहों पर बारिश हो रही है. बदले मौसम के चलते लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है. तापमान के गिरने की पूरी संभावना है. करीब 11 बजे मौसम ने करवट लेना शुरू किया. बादल छा गए. अँधेरा होने के साथ ही हवा तेज़ धूल भरी आंधी में तब्दील हो गई. Also Read - Weather Update: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ पड़े ओले

इसके साथ ही कई जगहों पर बारिश होना भी शुरू हो गई. पिछले कुछ दिनों से तेज धूप के कारण तापमान बढ़ा है. उम्मीद है अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. Also Read - दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, खराब मौसम के चलते बदला 14 उड़ानों का मार्ग

हालाँकि कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने से सड़कों पर वाहनों और लोगों को दिक्कतें भी हुईं.

Dust storm envelops #Delhi in a sudden change of weather; Visuals from Gazipur flyover pic.twitter.com/iZZqzEldqw

— ANI (@ANI) May 10, 2020