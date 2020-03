नई दिल्ली: दिल्ली में गुरुवार की राजत गरज के साथ जमकर बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक “दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 1 घंटे के दौरान भारी बारिश और गरज के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही सूचित कर दिया था कि राजधानी दिल्‍ली में मौसम बदल रहा है.

Thunderstorm, lightning & gusty wind speed reaching 30-40 kmph with light to moderate rain most likely to continue over Delhi and adjoining areas during next 1 hour. pic.twitter.com/ZS1mnzq8y0

— IMD Weather (@IMDWeather) March 5, 2020