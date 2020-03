नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में शनिवार को तेज हवाएं चलने के साथ खूब बारिश हुई. बारिश के साथ कई जगहों पर ओले भी पड़े. इस असमय हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है और दलहन व तेलहन फसलों को काफी नुकसान हुआ है. दरअसल रबी मौसम शुरू होने के बाद से हर महीने वर्षा हो रही है और अब तक जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे चार सौ प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है.

#WATCH Weather change in Delhi; Rain accompanied with hailstorm lashes parts of the national capital. Visuals from South Delhi. pic.twitter.com/JSgoa8de1f

— ANI (@ANI) March 14, 2020