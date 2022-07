Weather Update: एक ओर जहां मुंबई, चेन्नई और असम समेत देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है वहीं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम का मिजाज बदल गया है. आकाश में बादल छाए हुए हैं. नोएडा में कई जगहों पर तो आज सुबह हल्की बारिश भी हुई. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को बारिश हो सकती है. वहीं, गुरुवार रात मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में झझाझम बारिश हुई. मुंबई में भारी बारिश के बाद दादर के खोदादाद सर्कल में जलभराव हो गया है. मुंबई में आज भी बारिश हो रही है. इसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है. मौसम विभाग ने मुंबई, पालघर, ठाणे समेत अन्य जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने बताया कि एक और दो जुलाई को इन जगहों पर तेज बारिश होगी. वहीं, चेन्नई में लगातार बारिश के बाद अन्ना नगर क्षेत्र में जल जमाव हो गया है.Also Read - Mansoon Update: देश के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-NCR के लोगों को कब मिलेगी गर्मी से राहत

मौसम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे और मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. यह सिलसिला चार जुलाई तक चलता रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, 5 और 6 जुलाई को तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होगी. इस दौरान दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. यानी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. Also Read - Weather Update: गरज के साथ तेज बारिश को लेकर IMD ने जारी किया ताजा अलर्ट, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

#WATCH Mumbai | Severe waterlogging hindered traffic movement leaving a car stuck in the middle of the road. Last night visuals from near Khodadad Circle, Dadar TT pic.twitter.com/1T9je6Nyvq

— ANI (@ANI) July 1, 2022