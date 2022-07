Weather Update: एक ओर दिल्ली-एनसीआर के लोग बारिश की राह देख रहे हैं वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है.इन राज्यों में आज से अगले तीन दिन तक भारी बारिश हो सकती है. कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलेंगी. बिहार, गोवा और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है.Also Read - बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों हाहाकार, कहीं पुल बहे तो कहीं पानी से लबालब हुईं सड़कें

मौसम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आज भी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. वहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और कोंकण में मंगलवार को भी भारी हो सकती है. Also Read - देश के इन राज्यों में आज होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दी दिल्ली के लोगों को भी खुशखबरी

(i) Intense wet spell likely to continue over Telangana, Vidarbha & adjoining areas of Coastal Andhra Pradesh and south Chhattisgarh on 10th & 11th July, 2022.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 10, 2022