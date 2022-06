Weather Update: देश के कुछ राज्यों में जहां एक ओर जहां बारिश और बाढ़ से जनजीवन पर असर पड़ा है वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों अब भी भीषण गर्मी पड़ रही है. बात दिल्ली-एनसीआर की करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्लीवासियों को अगले दो दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. दिल्ली-एनसीआर में मानसून 27 जून को पहुंचेगा. 28 जून से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने 28 जून से बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है.Also Read - असम में बाढ़ का कहर, 37 लाख लोग प्रभावित, मरने वालों की संख्या 70 के पार

मौसम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम साफ रहेगा. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार, झारखंड, ओडिशा, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने बताया कि अगले पांच दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में भारी बारिश हो सकती है. वहीं, बिहार-झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है.

Isolated heavy rainfall likely over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during next 5 days.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 24, 2022