Weather Forecast: देश के कई राज्यों में एक तरफ तो मौसम और दूसरी तरफ प्रदूषण, प्रकृति से किए जा रहे खिलवाड़ का असर साफ दिखाई दे रहा है. दक्षिणी राज्‍यों को जहां लगातार हो रही बारिश से फिलहाल निजात मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है, तो वहीं दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है. सुबह-सुबह धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर पहुंच गया है.

अगले पांच दिनों में दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. अगले पांच दिनों के दौरान तमिलनाडु, कराईकल, पुडुचेरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 15 नवंबर के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. 14 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर ज्‍यादा भारी बारिश की आशंका है और इसकेसाथही अगले तीन दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम कोहरा छाया रहेगा.

Light to moderate rainfall at many places with heavy to very heavy rainfall at isolated places very likely over Kerala during next 3 days. Heavy rainfall at isolated places very likely over Tamil Nadu, Karaikal & Puducherry & South interior Karnataka during next 5 days

