Weather Forecast: गुरुवार की सुबह हुई बारिश के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है और ठंडी हवाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की देर रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है. घने कोहरे की वजह से सुबह से दृश्यता काफी कम हो गई है. इसके साथ ही आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, जिससे धूप निकलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा. दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही उधर, पहाड़ी इलाकों-जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है. इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है.Also Read - Weather Update Today: फिर बदला मौसम का मिजाज-दिल्ली में हो रही बारिश, हिमाचल में Yellow उत्तराखंड में Orange Alert जारी

मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर की तरफ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है. वहीं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब सहित कई राज्यों में हुई बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया है. बारिश के बाद तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन राज्यों में अभी भी तेज धूप निकलने की संभावना काफी कम है. Also Read - Weather Alert: आज से मौसम का बदलेगा मिजाज, कंपकंपाती सर्दी के बीच इन राज्यों में बरसेंगे बादल, जानिए कहां-कहां

#WATCH Delhi: A thick layer of fog engulfs the national capital, resulting in extremely reduced visibility

Visuals from Firoz Shah road, Rajpath, and India Gate

