Weather Forecast: देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है और बारिश हो रही है, तो वहीं, उत्तर प्रदेश-बिहार-झारखंड में बारिश की गति धीमी पड़ गई है. गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति हो गई है. आज भी आठ जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. बारिश और बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटों में 63 लोगों की मौत की खबर है. वहीं बारिश से प्रभावित 10 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. गुजरात में भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में सभी स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

गृहमंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट

गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में बाढ़ को लेकर ट्वीट किया और कहा- गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी परिस्थितियों के संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी से बात की और मोदी सरकार की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. गुजरात प्रशासन, SDRF और NDRF प्रभावित लोगों तक त्वरित मदद पहुंचाने में लगे हैं.

अगले पांच दिनों तक गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी

दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया और विभिन्न निचले इलाकों में पानी भर गया है.कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अगले पांच दिन में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.

For next 5 days, light to moderate rainfall is expected in the entire state. Extremely heavy rainfall is expected in many districts of South Gujarat, Saurashtra & Kutch. The intensity of rainfall will reduce by 15th July: Dr Manorama Mohanty, Director, Meteorological Dept (11.07) pic.twitter.com/UbQrjrYcZp

