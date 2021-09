Weather Forecast: मौसम विभाग (India Meteorological Department, IMD) ने अगले पांच दिन, 20 से 23 सितंबर के दौरान उत्तराखंड (Uttarakhand weather) में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है और वहीं 19 और 20 सितंबर को ओडिशा (odisha weather)और गांगेय पश्चिम बंगाल (West Bengal Weather)में भारी वर्षा के साथ व्यापक रूप से व्यापक वर्षा और अलग-अलग जगहों पर भी भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है.Also Read - Mumbai Heavy Rain Alert: अगले सप्ताह मुंबई और विदर्भ में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने कहा- महाराष्ट्र में 20 सितंबर से और बारिश

विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों के दौरान गुजरात (Gujarat weather) राज्य, राजस्थान (Rajasthan weather)और मध्य प्रदेश (Madhya pradesh weather)में छिटपुट बारिश के साथ भारी वर्षा के साथ व्यापक से व्यापक वर्षा की आशंका है तो वहीं 19 और 20 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना है. इसके साथ ही 20 और 21 सितंबर को गुजरात के कुछ क्षेत्र में और 22 से 23 सितंबर के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में भी भारी वर्षा होने की संभावना है. Also Read - Weather Forecast: इन राज्यों में अगले पांच दिनों तक होगी भारी बारिश, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल

इसकी वजह ये है कि अभी मॉनसून की ट्रफ लाइन का पश्चिमी भाग अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है और इसका पूर्वी छोर इसकी सामान्य स्थिति के करीब है. Also Read - UP में बारिश ढा रहा कहर, IMD ने आकाशीय बिजली गिरने की जताई संभावना, 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी

आज गुजरात के वडोदरा में रूक-रूककर बारिश होती रही. मौसम विभा के मुताबिक गुजरात में अगले दो दिनों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.

#WATCH Gujarat’s Vadodara receives rain showers. IMD predicts moderate rain for the next two days pic.twitter.com/bCSpcUBwwB

— ANI (@ANI) September 19, 2021