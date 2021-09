Weather Forecast:भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार सुबह जारी किए गए पूर्वानुमान में बताया कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य हिस्से में बना हवा का डिप्रेशन आज और गहरा हो सकता है और इससे चक्रवात जैसे हालात बन सकते हैं और इसके मजबूत होने से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अगले तीन दिन में भारी बारिश होने की संभावना है. इस चक्रवात का नाम गुलाब रखा गया है, जिसके वजह से आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तट पर, पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ नजर आ रहा है. इसकी वजह ये है कि बंगाल की खाड़ी में हवा का एक गहरा और कम दबाव का क्षेत्र बन गया है.Also Read - Delhi-NCR Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के कारण मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया यैलो अलर्ट

Depression intensified into a Deep Depression over North & adj central BoB, likely to intensify into a CS next 12 hrs & to cross south Odisha north AP coasts around Kalingapatnam by evening of Sep 26. Cyclone- Yellow alert for north AP & adjoining south Odisha coasts: IMD pic.twitter.com/YZPnLgoyNy

— ANI (@ANI) September 25, 2021