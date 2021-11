Weather Forecast: पिछले 24 घंटों में, चेन्नई में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई और आज बारिश की तीव्रता थोड़ी कम रहने की उम्मीद है. डीजी आईएमडी, मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ जाएगा और 9 तारीख को बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र, 11 तारीख की सुबह उत्तरी दिशा की ओर डिप्रेशन बनाएगा. जिसकी वजह से 10-11 नवंबर को तमिलनाडु में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है.Also Read - Chennai Rains Latest Update: चेन्नई में 2015 के बाद से सबसे अधिक बारिश, 4 जिलों के स्कूलों, कॉलेजों में दो दिन की छुट्टी; IMD ने जारी किया Red Alert

मौसम विभाग ने बताया है कि अगले पांच दिनों के दौरान केरल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. डॉ. मृत्युंजय महापात्र, डीजी आईएमडी ने बताया कि 10 और 11 तारीख को तमिलनाडु और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होगी. 12 तारीख को बारिश कम हो जाएगी, जब यह निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा. मछुआरों को 9 तारीख तक समुद्र से हर हाल में लौटने की सलाह दी गई है.

So on 10th & 11th, Tamil Nadu & adjoining south Andhra Pradesh will experience heavy to very heavy rainfall. It’ll decrease on the 12th when this low-pressure area travels towards the west. The fishermen are advised to return by 9th: Dr. Mrutyunjay Mohapatra, DG IMD

