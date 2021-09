Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है. कल की उमस के बाद मौसम विभाग (IMD) ने आज के लिए दिल्ली समेत कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई थी. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए आज येलो अलर्ट और रविवार के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया है. वहीं अगले सप्ताह में सोमवार से गुरुवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.Also Read - Delhi Weather: दिल्ली एनसीआर में फिर होगी बारिश, जानें कहा-कहां होगी बारिश

विभाग के अनुसार सोहना, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, शिकारपुर, एटा में भी बारिश हो सकती है और इस बीच ओडिशा में भी 6 सितंबर के बाद उत्तर-पश्चिम और इसके पास मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और इसके प्रभाव में ओडिशा के ज़्यादातर हिस्सों में 6 और 7 सितंबर को बारिश हो सकती है.'

Also Read - Weather forecast for Sept.: इस पूरे माह जमकर होगी बारिश, कई जगहों पर कहर बनकर टूटेंगे बादल

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 6 और 7 सितंबर, उत्तराखंड में 7 सितंबर, हरियाणा में भी 7 सितंबर तक बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 20 सितंबर के बाद भी बारिश जारी रहेगी. लेकिन, इसके लिए अब तक यहां मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया है.

मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में हवा का निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे दिल्ली और उसके आसपास के भागों में भी 6 सितंबर को मानसून सक्रिय हो सकता है.राजस्थान में अगले दो घंटे में इन इलाको में बारिश होगी.

04-09-2021; 0445 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi, Ghaziabad, Gohana, Gannaur, Noida Greater Noida, Hapur, Modinagar,

मौसम विभाग के मुताबिक 4 सितंबर को हैदराबाद में भी हल्की बारिश के साथ छींटें पड़ने की संभावना है और इसके अलावा 5 और 6 सितंबर को भी यहां हल्की बारिश हो सकती है.

04/09/2021: 07:20 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Isolated places of Delhi and NCR (Loni Dehat, Hindon AF Station, Ghaziabad, Indirapuram, Chhapraula, Noida, Dadri, Greater Noida) Karnal, Panipat, Gohana,

