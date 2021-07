Weather Forecast Update Today, 1 July 2021: राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में अगले छह-सात दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी और पारा प्रतिदिन 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि खराब मौसम के पीछे राजस्थान में बारिश की कमी और तेज हवाएं हैं. आईएमडी ने कहा कि गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. Also Read - Monsoon Latest Update: दिल्ली-MP-UP सहित इन राज्यों में है तपती-जलती गर्मी, बिहार और बंगाल में बारिश का अलर्ट जारी

आईएमडी ने कहा, ‘शहर में ‘भीषण गर्मी’ की चपेट में आने के एक दिन बाद पारा 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से सात डिग्री अधिक और इस साल का उच्चतम तापमान है. गुरुवार सुबह 31.7 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान भी सामान्य से चार डिग्री अधिक था.’ मौसम कार्यालय ने भी शहर में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और लू चलने की संभावना जताई है. Also Read - Delhi Weather Forecast: दिल्ली में गर्मी से नहीं मिलने वाली राहत, मॉनसून का करना होगा इंतजार

आईएमडी का पूवार्नुमान है, ‘दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर गंभीर लू की स्थिति है.’ बुधवार को भी ऐसा ही मौसम देखने को मिला. आईएमडी ने कहा कि शुक्रवार को धूल भरी आंधी या आंधी के रूप में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. Also Read - Delhi Weather Forecast: दिल्ली में मॉनसून की कब होगी दस्तक? जानें अभी कितना करना होगा इंतजार

आईएमडी के राष्ट्रीय मौसम पूवार्नुमान केंद्र ने कहा, ‘मौजूदा मौसम संबंधी स्थितियां, बड़े पैमाने पर वातावरणीय विशेषताएं और गतिशील मॉडल द्वारा पूवार्नुमान हवा के पैटर्न से पता चलता है कि अगले एक सप्ताह तक दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए कोई अनुकूल परिस्थितियों के विकसित होने की संभावना नहीं है.’

अगले 6-7 दिनों के दौरान उपद्वीप को भारत के उत्तर-पश्चिम, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में कम बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है. इस अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में बिजली और बारिश के साथ अलग-थलग या छिटपुट गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है.

For parts of northwest India, southwesterly winds may bring some respite but discomfort due to heatwave will continue for next 4-5 days. We are not expecting monsoon to progress for at least a week: Naresh Kumar, senior scientist, IMD Delhi pic.twitter.com/3gE57xerr6

— ANI (@ANI) July 1, 2021