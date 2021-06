Weather Forecast Today: दिल्ली-एनसीआर और यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है. यहाँ अगले दो घंटे में बारिश होने की सम्भावना है. तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है. Also Read - Weather Forecast, Temperature Today Updates: दिल्ली-UP के इन क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान, उत्तराखंड-पंजाब-हरियाणा-बिहार-एमपी में अगले 24 घंटे में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के साथ ही ग़ाज़ियाबाद, , हिंडन, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी में बारिश होने के आसार हैं. इसके साथ ही सिकंदराबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, खुर्जा, नरोरा, कासगंज, अतरौली, नाज़ियाबाद, सिकंदरा राव और एटा में भी बारिश होने की सम्भावना है. यहाँ अगले दो घंटे में बारिश हो सकती है.

Thunderstorm with light-moderate rain over isolated places of South, East, Northeast Delhi, Ghaziabad, Hindon, Indirapuram, Chapraula, Noida, Gr Noida, Dadri, Sikandrabad, Bulandshahr, Aligarh, Khurja, Narora, Kasganj, Atrauli, Nazibabad, Sikandra Rao, Etah during next 2 hrs: IMD

— ANI (@ANI) June 20, 2021