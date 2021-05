Weather Updates Today: भारत में मॉनसून कुछ ही घंटों में दस्तक देने वाला है. मौसम विभाग (Weather Forecast Today) ने रविवार को ये जानकारी दी. इसके मुताबिक दिल्ली सहित कई जगहों पर अगले कुछ दिनों तक बारिश होगी. दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 31 मई को मानूसन के केरल पहुंचने की भविष्‍यवाणी की है. IMD ने कहा कि तटीय केरल में सोमवार से मॉनसून के चलते बारिश शुरू हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक मॉनसून 21 मई को ही पहुंच चुका था. IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक राहुल एम ने कहा, “केरल में 31 मई के करीब दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के लिए स्थितियां अनुकूल हैं. इसके पांच जून तक गोवा पहुंचने की उम्मीद है.” Also Read - Lockdown in Delhi Extended: दिल्ली में 7 जून तक बढ़ाई गईं 'लॉकडाउन' की पाबंदियां, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद

Weather Forecast Today Latest Updates Rain Alert in Delhi: मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और आस-पास के क्षेत्र पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (Monsoon) के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, “1 जून तक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली (Rain Alert in Delhi) में अलग-अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.” इसमें कहा गया है कि 3 जून को असम, मेघालय, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है.” Also Read - Kerala Lockdown Update: केरल में 9 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, दिशानिर्देशों के साथ जारी रहेंगी सख्त पाबंदियां

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण पश्चिम तथा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के और हिस्सों की ओर बढ़ गया है एवं केरल में 31 मई तक इसके पहुंचने के आसार हैं. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पिछले दो सप्ताह में चक्रवाती तूफान ताउते और यास आए. इन दोनों तूफानों की वजह से देश में कई जगहों पर भारी बारिश हुई. Also Read - छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामला: अदालत ने सुशील कुमार की पुलिस हिरासत चार दिन बढ़ाई

मौसम विभाग ने कहा, ‘‘दक्षिण पश्चिम मॉनसून 27 मई की सुबह मालदीव-कोमोरिन इलाके, दक्षिण पश्चिम तथा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों की ओर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के अधिकतर हिस्सों और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों की ओर बढ़ गया है.’’

उसने कहा, ‘‘केरल में 31 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरूआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं.’’ केरल में मॉनसून के पहुंचने की सामान्य तारीख एक जून है.