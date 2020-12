Weather Forecast: दिल्ली में आज मौसम ने करवट ली है. दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. गाज़ियाबाद में सुबह हल्की तेज बारिश हुई. दिल्ली में बदले मौसम ने ठंडक बढ़ा दी है. दिल्ली में मिनिमम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. Also Read - Burevi Cyclone Latest News: चक्रवाती तूफान का संकट, दो राज्‍यों के इन तटीय शहरों में NDRF की टीमें तैनात

दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश हो सकती है. इसके साथ ही नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर में भी बारिश हो सकती है.

#WATCH: Ghaziabad witnesses a change in weather with some areas receiving light rain.

Visuals from Ghazipur flyover.

Meteorological Centre, Lucknow forecasts ‘rain/thundershowers & lightning very likely during next 3 hrs(valid up to 10:35 am)at isolated places over Ghaziabad.’ pic.twitter.com/kbeStmmQ7J

— ANI UP (@ANINewsUP) December 12, 2020