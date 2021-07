Weather Latest Update: देश के कई हिस्सों में जहां गर्मी का प्रकोप जारी है तो कहीं मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. मौसम की बात करें तो सोमवार की सुबह से दिल्ली में हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम ही है. हल्की बारिश हो सकती है. वहीं बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. Also Read - Delhi Weather Latest Update: दिल्ली से फिर रूठा मॉनसून, अब 7-8 जुलाई तक करना होगा इंतजार, ये है वजह...

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरप्रदेश से बिहार होते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल होकर असम तक एक ट्रफ रेखा गुजर रही है और इसके साथ ही एक अन्य ट्रफ रेखा उत्तर पूर्व बिहार से आंतरिक ओडिशा तक जा रही है. इसके प्रभाव से बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी पश्चिम भाग में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. बिहार के शेष भाग में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है.

05/07/2021: 04:45 IST; Thunderstorms with light to moderate intensity rain would occur over isolated places of South-west Delhi, Farukhnagar, Bhiwani, Charki-Dadri, Bhiwadi, Jhajjar(Haryana) and adjoining areas during the next 2 hours.

