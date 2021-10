Weather Latest Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि अब दक्षिण-पश्चिम मानसून वापस जाने को है, लेकिन उत्तर पश्चिम मानसून आनेवाला है. मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग, IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेनामनि ( RK Jenamani) ने शुक्रवार को कहा, ‘नवीनतम अपडेट के अनुसार, उत्तर पूर्व, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाकी हिस्सों से कल मानसून की पूरी तरह वापसी हो जाएगी. उत्तर पूर्व मानसून का आगमन 26 अक्टूबर से हो रहा है.’Also Read - Bihar Weather Update: बिहार में सर्दी दे रही दस्तक, जानें कैसा रहेगा मौसम, कहां होगी बारिश

दिल्ली में छाए रहेंगे बादल, जम्मू-कश्मीर पंजाब में होगी बारिश

जेनामनी ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण शनिवार को दिल्ली में बादल छाये रहेंगे, वहीं जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश होगी और इसके अलावा पंजाब में हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में 25 अक्‍टूबर तक बारिश का दौर बना रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर बन रहा है जिससे अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की भी आशंका बन रही है.

राजस्थान-उत्तराखंड-हरियाणा में कहीं ओलावृष्टि, कहीं होगी हल्की बारिश

विभाग के मुताबिक 23 अक्टूबर, 2021 को पश्चिम राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और राजस्थान में गरज के साथ हल्की से मध्यम छिटपुट वर्षा होगी और हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटे की होगी इसके साथ वर्षा के दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है. .

22-24 के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में गरज, तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे) और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम छिटपुट से व्यापक वर्षा होने की संभावना है.

Light to moderate isolated to scattered rainfall with thunderstorm, gusty winds (speed 30-40 kmph) & lightning very likely over Uttarakhand, Haryana,

Chandigarh & Delhi and Rajasthan during 23rd-24th with hailstorm at isolated places over West Rajasthan on 23rd october, 2021.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 22, 2021