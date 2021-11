Weather Latest Update: भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) से मिली जानकारी के मुताबिक आज यानि 23 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में शीत लहर चल सकती है. इन राज्यों में 24 नवंबर को भी शीत लहर की स्थिति बनी रह सकती है. मौसम विभाग ने प्रेस रिलीज जारी करके यह जानकारी दी है.Also Read - Weather Latest Update: तेलंगाना में भारी बारिश, राजस्थान-उत्तरप्रदेश-हरियाणा-दिल्ली में भी बरसेंगे बादल, जानिए मौसम का हाल

मौसम विभाग ने कहा है कि 23 और 24 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान की अलग-अलग जगहों पर शीत लहर चल सकती है. इसके बाद यह बंद हो जाएगी. ऐसा होने पर इन इलाकों के न्यूनमत और अधिकतम, दोनों तापमान भी घटने की उम्मीद है. हालांकि, मौसम विभाग ने यह नहीं बताया कि हरियाणा में शीतलहर का दिल्ली के मौसम पर क्या असर पड़ेगा. Also Read - Delhi Weather Update: सुबह में बढ़ी ठिठुरन, पारा 10 डिग्री पहुंचा, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

Cold wave conditions in isolated pockets very likely over Punjab, Haryana and north Rajasthan during next 2 days and abate thereafter. — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 22, 2021

Also Read - Weather Forecast: दिल्ली में प्रदूषण का 'लॉकडाउन', दक्षिण राज्यों में पांच दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली में भी चल सकती हैं तेज हवाएं

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी ”सफर” ने कहा कि दिल्ली में सोमवार को चली तेज हवा के मंगलवार को भी बने रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवा चलीं, जिससे दृश्यता सुधरकर 3,200 मीटर तक हो गई. हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में सुबह के वक्त कोहरा देखा जा सकता है.

तमिलनाडु , पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और माहे में होगी बारिश

तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, यहां कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के कई हिस्सों और गोवा में भी बारिश हो सकते है. इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश के भी अलग-अलग हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है.

Light to moderate scattered/fairly widespread rainfall over Karnataka, Kerala & Mahe and Tamilnadu, Puducherry & Karaikal during next 5 days. Isolated heavy rainfall very likely over Tamilnadu, Puducherry & Karaikal during next 5 days & over Kerala & Mahe on 25th & 26th November. pic.twitter.com/EL28tAUftZ — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 22, 2021

Isolated very heavy rainfall also very likely over Tamilnadu, Puducherry & Karaikal on 25th & 26th November. — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 22, 2021

बता दें कि कर्नाटक में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कई हिस्सों में पानी भर गया है. कई झीलों के उफान पर होने से येलाहंका और महादेवपुरम में निचले इलाकों और अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी घुस गया है. यह रविवार को हुए झमाझम बारिश का नतीजा है.