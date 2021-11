Weather Latest Update: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में 15 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है. दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के बेहद खराब से 280 खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है. सफर इंडिया की मानें तो हाल के दिनों में प्रदूषण की यही श्रेणी बने रहने के आसार हैं. तो वहीं दूसरी तरफ ठंडी हवाओं की वजह से दिल्ली सहित उत्तर भारत में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है जिससे ठंड का एहसास हो रहा है और आनेवाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान है.Also Read - Weather Latest Update: देश के कुछ राज्यों में चलेगी शीतलहर, कहीं बारिश से हाल-बेहाल, जानिए कैसा रहेगा मौसम

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन (Air Quality Bulletin)के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रहा. सोमवार के 311 के मुकाबले यह 21 अंक कम था. फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 279, गाजियाबाद का 268, ग्रेटर नोएडा का 255, गुरुग्राम का 276 और नोएडा का 252 दर्ज किया गया, जो सोमवार के मुकाबले एनसीआर के इन सभी शहरों के एयर इंडेक्स में भी कुछ अंकों की गिरावट देखने को मिली है. Also Read - Air Pollution: दिल्ली ही नहीं, इन राज्यों की हवा भी है प्रदूषित, सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है वायु प्रदूषण, जानिए

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 280 (overall) in the ‘poor’ category, as per SAFAR-India pic.twitter.com/p8fHUuuvhG

— ANI (@ANI) November 24, 2021