Weather Latest Update: भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज से 14 अक्टूबर तक केरल और माहे में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और इसके लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कर्नाटक में कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से तबाही मची है. बेंगलुरू में जगह-जगह जलजमाव हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ इलाकों में आज भी भारी बारिश की संभावना है. केरल और माहे में कई जगहों पर भारी बारिश होगी तो कहीं-कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी.Also Read - Weather Forecast: मध्य प्रदेश-झारखंड-बिहार-महाराष्ट्र, ओडिशा-बंगाल में बरसेंगे बादल, केरल-तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट

बेंगलुरु में बारिश के कारण यहां के केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (KIAL) पर जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है. वहीं, बेंगलुरु के कोनप्पना अग्रहारा थाना क्षेत्र के एक घर में पानी भर जाने से शॉर्ट सर्किट से एक व्यक्ति की मौत हो गई. घर में दो लोग थे, दूसरा व्यक्ति बाल-बाल बच गया. Also Read - Weather Forecast Today: चेन्नई और उपनगरों में भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर जा सकते हैं पूंडी और सत्यमूर्ति सागर बांध; बाढ़ का अलर्ट जारी

कर्नाटक के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईएएल), बेंगलुरु के बाहर की सड़कें शहर में भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गईं हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर के लिए आज भी मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने के साथ ‘भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. Also Read - Weather Forecast: कल से महाराष्ट्र-केरल-कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी, 14 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम, जानिए

#WATCH | Karnataka: Heavy rainfall in Bengaluru causes waterlogging outside Kempegowda International Airport Bengaluru. Passengers were seen being ferried on a tractor outside the airport.

Visuals from last night. pic.twitter.com/ylHL6KrZof

