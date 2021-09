Weather Latest Update: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आज भी जमकर बारिश होने की आशंका है. वहीं छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश उत्तराखंड, राजस्थान, विदर्भ, तमिलनाडु गुजरात, पुडुचेरी, केरल और माहे में जहां पिछले दो दिन से जमकर बारिश हुई है, वहीं आने वाले 5 दिनों में भी इन राज्यों में बारिश की आशंका है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले चार-पांच दिनों में देश के कई राज्यों में जमकर बारिश होगी और इसे लेकर विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है.Also Read - Weather Forecast: अगले पांच दिनों तक इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट

आज इन राज्यों में जमकर होगी बारिश

दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों में आज भी जमकर बारिश हो सकती है. इसके अलावा अगले 4-5 दिनों में कोंकण, गोवा, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है तो वहीं, दिल्ली में अगले सात दिनों तक बारिश होने की चेतावनी दी गई है.

Maharashtra: Rainfall causes traffic congestion at Western Express Highway in Goregaon pic.twitter.com/jAOw7tGdr6

— ANI (@ANI) September 12, 2021