Weather Latest Update: मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 01 दिसंबर को मुंबई में भारी बारिश (Heavy Rain In Mumbai) होने की आशंका है तो वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर के में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के तट के पास पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर आज (बुधवार) यानी 01 दिसंबर को कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है. वहीं, दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. जिससे अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पूर्व और इससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन के मजबूत होने की उम्मीद है. इससे ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान आने की संभावना है.

1 से 5 दिसंबर तक इन राज्यों में भारी से भारी बारिश होगी

IMD ने कहा है कि अरब सागर और अंडमान सागर में बनने वाले कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव में, 1-2 दिसंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. 3 और 4 दिसंबर को उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में 3-5 दिसंबर को तटीय ओडिशा के ऊपर; 4 दिसंबर को तटीय ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है.

मुंबई में येलो अलर्ट जारी

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disterbance) 4 दिसंबर तकतक पश्चिमी हिमालय को प्रभावित कर सकता है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मुंबई में 01 दिसंबर को भारी बारिश (Heavy Rain) होने की आशंका है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

आंध्र प्रदेश-ओडिशा में चक्रवाती तूफान का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि उत्तर आंध्र प्रदेश-ओडिशा तट के लिए पूर्व चक्रवात दिख रहा है. यहां कल तक डिप्रेशन बनने की संभावना है और यह 3 दिसंबर के आसपास एक चक्रवाती तूफान के रुप में इसके तेज होने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 4 दिसंबर की सुबह के आसपास उत्तर आंध्र प्रदेश-ओडिशा तट तक पहुंचने की आशंका है.

Pre Cyclone watch for North Andhra Pradesh-Odisha coast. A Depression is likely to form by tomorrow. It is likely to intensify into a Cyclonic storm around 3rd Dec. To move northwestwards and reach north Andhra Pradesh-Odisha coast around 4th Dec morning.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 1, 2021