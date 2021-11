Weather Latest Update: मौसम विभाग ने शनिवार को तेलंगाना में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही, यूपी, दिल्ली-एनसीआर सहित हरियाणा में कुछ जगहों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना जतार्ह है. हैदराबाद के मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अनुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने से तेलंगाना के कुछ इलाकों में इस सप्ताहांत में बारिश के आसार हैं.हैदराबाद मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के नालगोंडा व यादाद्री समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.Also Read - Delhi Weather Update: सुबह में बढ़ी ठिठुरन, पारा 10 डिग्री पहुंचा, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने कहा है कि होडल (हरियाणा) नरोरा, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, सादाबाद, आगरा (यूपी) नगर, डीग, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, नदबई, भरतपुर, महावा, महानीपुर बालाजी (राजस्थान) के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता की बारिश / बूंदा बांदी होगी.स्याना, संभल, जहांगीराबाद, शिकारपुर, गभाना, सहसवां, अतरौली, खैर, अलीगढ़, कासगंज, नंदगांव, इगलास, बरसाना, राया, हाथरस, मथुरा, एटा, सादाबाद (यूपी) के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता की बारिश / बूंदा बांदी होगी.

एनसीआर (फरीदाबाद, बल्लभगढ़) सोहाना, पलवल, नूंह (हरियाणा) सहसवां, बदायूं, कासगंज, सिकंदर राव, हाथरस, जलेसर, एटा, सादाबाद (यूपी) के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता की बारिश / बूंदा बांदी होगी.

अगले 2 घंटों के दौरान रेवाड़ी (हरियाणा) बदायूं, कासगंज, सिकंदर राव, हाथरस, जलेसर, एटा, सादाबाद, आगरा (यूपी) नदबई, भरतपुर, महावा, बयाना (राजस्थान) के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता की बारिश / बूंदा बांदी होगी.

Due to a low-pressure area over the southeast & adjoining Bay of Bengal, Telangana is likely to witness light to moderate rainfall at a few places over the weekend. Heavy rain is likely to occur at a few places including Nalgonda&Yadadri Bhongir:K Nagarathna, IMD Hyderabad(19.11) pic.twitter.com/cex3XLrELH

