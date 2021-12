Weather Latest Update: ठंड अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी है, उत्तर भारत के पहाड़ों पर लगातार हिमपात होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है. ठंडी हवा की रफ्तार बढ़ने से शीतलहर की संभावना जताई जा रही है. पहाड़ी इलाकों उत्तराखंड में जहां बदरीनाथ, केदारनाथ समेत अन्य चोटियों में हिमपात हो रहा है, जिससे निचले इलाकों में सर्द हवाओं ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं. हिमाचल प्रदेश के अटल टनल रोहतांग के नार्थ पोर्टल में आएक बर्फीले तूफान की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ा दी हैं. शुक्रवार को आए इस बर्फीले तूफान की वजह से मनाली और सोलंगनाला में हिमपात के कारण 500 से अधिक पर्यटन वाहन फंस गए हैं.Also Read - Cold Wave: अगले पांच दिन हैं 5 राज्यों पर भारी, शीत लहर होगी गंभीर, पारा दो से चार डिग्री और लुढ़केगा

अगले तीन दिन चलेगी शीतलहर, येलो अलर्ट जारी

जम्मू-कश्मीर में ठंड से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने देश के पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी भागों में भी अगले तीन दिन शीत लहर चलने की आशंका जताई है. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर पश्चिमी भारत और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट दर्ज की गई है. इन 4 दिनों के दौरान मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में 3-5 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट आएगी.

अगले तीन दिन कोहरा भी छाया रहेगा

मौसम विभाग के मुताबिक 18-20 तारीख के दौरान पंजाब में अलग-अलग इलाकों में घना/अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है. 18-19 दिसंबर के दौरान हरियाणा और चंडीगढ़ में, 18 और 19 दिसंबर को उत्तरी राजस्थान में 18 और असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा.

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में अलग-अलग इलाकों में सुबह के समय पाला पड़ने की संभावना है.

Impact expected and action suggested due to Cold Wave/Severe Cold Wave conditions over J & K, HP, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh during next 4 days; over Gujarat State during next 3 days ; over north Rajasthan next 5 days and over West UP during 19th-21st Dec. pic.twitter.com/FL9T4qb62o

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 17, 2021