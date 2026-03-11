By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आज 11 मार्च का मौसम: देश में बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट, पढ़िए अपने शहर का हाल
जबकि पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान बढ़ने से गर्मी परेशान कर सकती है. मौसम विभाग ने खासतौर पर किसानों और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका जताई है. कुछ इलाकों में आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
14 राज्यों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह देश के 14 राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. इनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं. कई जगहों पर 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की भी आशंका है.
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम
राजधानी दिल्ली में 11 मार्च से 14 मार्च तक आसमान में बादल बने रह सकते हैं. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है. हालांकि 15 मार्च के बाद तापमान तेजी से बढ़ने के संकेत हैं और गर्म हवाएं चलने लगेंगी. बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी गर्मी
मौसम विभाग के मुताबिक 11 मार्च को उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है. इसके बजाय कई जिलों में तापमान बढ़ने से गर्मी तेज हो सकती है. मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, अमरोहा, गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, बस्ती और फतेहपुर जैसे जिलों में तापमान बढ़ने के आसार हैं.
बिहार में कई जिलों में बारिश का अनुमान
बिहार में बुधवार को कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है. पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पटना में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
उत्तराखंड में 15 मार्च तक बारिश के आसार
उत्तराखंड में 11 मार्च से मौसम बदलने की संभावना है. 15 मार्च तक कई जिलों में बारिश और तेज हवा चल सकती है. कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. नैनीताल, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में बारिश की संभावना जताई गई है. देहरादून में अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
हिमाचल प्रदेश में दो दिन बारिश की संभावना
हिमाचल प्रदेश में 11 और 12 मार्च को कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और मंडी जिलों में मौसम बिगड़ सकता है. वहीं मनाली में अधिकतम तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
जम्मू-कश्मीर में भी बारिश के आसार
जम्मू-कश्मीर में भी 11 मार्च को कई जिलों में बारिश हो सकती है. अनंतनाग, किश्तवार, पुलवामा, कुपवाड़ा, मुजफ्फराबाद, डोडा और पुंछ में मौसम खराब रहने का अनुमान है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान करीब 11 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजस्थान में लू का असर
राजस्थान में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कई जिलों में गर्मी तेज होने के संकेत हैं. पिलानी, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में लू चलने की चेतावनी दी गई है. पिलानी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
मध्य प्रदेश में बढ़ेगा तापमान
मध्य प्रदेश में भी 11 मार्च से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है. ग्वालियर, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, दतिया, गुना और रतलाम जैसे जिलों में गर्मी तेज हो सकती है. भोपाल में अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें