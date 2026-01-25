  • Hindi
Weather News: लौटकर आएगी ठंड, इस दिन से बदलेगा मौसम का मिजाज, दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में लुढ़केगा पारा

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल एक 'एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' का असर उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिला है और अगले कुछ दिनों तक इसका प्रभाव बना रहेगा.

Published date india.com Published: January 25, 2026 7:14 AM IST
( प्रतीकात्मक तस्वीर)
( प्रतीकात्मक तस्वीर)

Weather News: बीते दिनों में हुई बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड लौटने वाली है. पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ तेज बारिश भी हो सकती है. आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.

मौसम का मिजाज बदलने वाला है

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और भारी बर्फबारी दर्ज की गई है. सके साथ ही पंजाब के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश हुई है. इसी सिस्टम के प्रभाव से दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर आंधी-तूफान जैसी स्थिति भी बन सकती है.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ने के बाद आमतौर पर हवाओं की दिशा बदल जाती है और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने लगती हैं. इसी वजह से शनिवार सुबह कई जगहों पर तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई. कुछ क्षेत्रों में तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार के अनुसार, क और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है जिसका असर 26, 27 और 28 जनवरी को देखने को मिलेगा.
इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और यहां तक कि मध्य प्रदेश तक रहेगा.

27 जनवरी को खास तौर पर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में इस दिन हल्की बारिश हो सकती है.

26 जनवरी को कैसा होगा मौसम

मौसम विभाग ने साफ किया है कि दिल्ली-एनसीआर के लिए किसी तरह की गंभीर चेतावनी जारी नहीं की गई है और यहां किसी अत्यधिक खराब मौसम की संभावना नहीं है. हालांकि लोगों को तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है.

26 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. 27 जनवरी से हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंड और बढ़ने की संभावना है जिससे मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाओं का असर महसूस किया जाएगा. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोग खास सावधानी बरतें.

