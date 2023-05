Weather News: देश के कई राज्यों में लू के थपेड़े, जानिए कब से मिलेगी राहत

Weather News: देश के कई राज्यों में आज सोमवार को लू की स्थिति है.आज देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्म हवाएं और लू चल रही हैं. भारत मौसम विभाग ने आज दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण यूपी, उत्तरी एमपी, झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए आज के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया था. लेकिन कल मंगलवार को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

आईएमडी ने कल के लिए झारखंड के अलावा किसी भी जगह के लिए हीटवेव अलर्ट जारी नहीं किया है. वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा, कल से सुधार देखेंगे, क्योंकि एक ताजा वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है. इसलिए संभावना है कि इस पूरे क्षेत्र में तापमान कम होना शुरू हो जाएगा और लू की स्थिति में सुधार होगा.

#WATCH | Heatwave conditions persist in Delhi and several other parts of north India. Visuals from India Gate. pic.twitter.com/dHN4lHJDL7 — ANI (@ANI) May 22, 2023

आईएमडी की वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा, हमने दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण यूपी, उत्तरी एमपी, झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए आज के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया है. कल झारखंड के अलावा किसी भी जगह के लिए हीटवेव अलर्ट नहीं दिया गया है.