Weather Today: आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी से चट्टानों में आई दरारें, गुजरात-ओडिशा-महाराष्ट्र में पारा 40 डिग्री के पार, 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather News Today: दिल्ली, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, समेत देश के कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है.वहीं, कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बारिश हो रही है. महाराष्ट्र में बीती रात कई जगहों पर बारिश हुई. मुंबई में सड़कों पर जलजमाव भी हो गया. मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा में अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है. दिल्ली, नोएडा में भी गर्मी पड़ने लगी है. मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले सप्ताह में शहर के अलग-अलग स्थानों पर तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान जताया है. आईएमडी ने अप्रैल से जून तक उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान और सामान्य से अधिक लू चलने की आशंका भी जताई है.

मिली जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के गोनेगंडला गांव में घरों के बीच ऊंचाई पर मौजूद चट्टान में भीषण गर्मी की वजह से दरारें आ गई है जिसकी वजह से करीब 150 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है.चट्टान में दरारें आने के कारणों के बारे में जिला कलेक्टर ने कहा कि इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी कारण हो सकती है क्योंकि आसपास कोई अन्य संदिग्ध गतिविधि नहीं हो रही.