गुजरात में आफत बनी मूसलाधार बारिश, अगले 5 दिन यूपी-बिहार समेत 18 राज्यों में Heavy Rainfall का अलर्ट

IMD Weather Update: दिल्‍ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है. शनिवार तड़के भी झमाझम बारिश हुई. मानसून की बारिश ने शुक्रवार को दिल्ली को तरबतर कर दिया, जिसके चलते राजधानी में जगह जगह पानी भर गया और कई हिस्सों से पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आयीं.मौसम विभाग कार्यालय ने दिल्ली में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 34 और 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.आईएमडी ने 2 जुलाई तक कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिन के दौरान हल्की लेकर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. आईएमडी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, उत्तराखंड में 3 और 4 जुलाई को; पश्चिमी राजस्‍थान और पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश में शनिवार, पूर्वी राजस्‍थान और पूर्वी उत्‍तर प्रदेश में 1 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों के दौरान मध्य भारत में हल्की/मध्यम से लेकर व्यापक वर्षा हो सकती है और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

पश्चिमी भारत में अगले पांच दिनों में कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और अगले दो दिनों के दौरान गुजरात में हल्की/मध्यम से व्यापक वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. आईएमडी ने पूर्व और आसपास के पूर्वोत्तर भारत के लिए कहा कि अगले पांच दिन उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ व्यापक रूप से हल्की/मध्यम वर्षा होने की संभावना है.गंगीय पश्चिम बंगाल में भी 3 जुलाई को; 3 जुलाई को झारखंड और 3 और 4 जुलाई को ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

आईएमडी ने दक्षिण भारत के लिए भविष्यवाणी की है कि अगले पांच दिन के दौरान केरल और माहे तथा तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की/मध्यम छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है. उसने कहा, “अगले पांच दिन के दौरान तटीय कर्नाटक और केरल में अलग-अलग इलाकों में भारी वर्षा होने की भी संभावना है; 2 से 4 जुलाई के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु; 3 और 4 जुलाई को तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा; 4 जुलाई को तेलंगाना; 3 और 4 जुलाई को तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है.

वहीं, महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है. मुंबई महानगर और उसके उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने के कारण शुक्रवार को सुबह जगह-जगह जलजमाव होने से सड़क यातायात प्रभावित हुआ और स्थानीय ट्रेन सेवाएं कुछ हद तक धीमी हो गईं. हालांकि शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली झीलों का जलस्तर लगातार बारिश के कारण बढ़ गया है.अगले 24 घंटे के लिए, आईएमडी मुंबई ने शहर और उसके उपनगरों में मध्यम बारिश का अनुमान जताया है और अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.

गुजरात में पिछले 30 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश आफत बनी हुई है और वर्षा जनित घटनाओं में पिछले दो दिन में राज्य में नौ लोगों की मौत हुई है. एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में पिछले 30 घंटों में 200 मिमी से ज्यादा वर्षा हुई है. अधिकारी ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि विभिन्न जिलों में शनिवार को मूसलाधार बारिश हो सकती है और रविवार तथा सोमवार को भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा.शुक्रवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों की सड़कें बंद हो गई हैं.

मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरुच, सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में शनिवार को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है जबकि रविवार और सोमवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है.