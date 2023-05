यूपी-बिहार-झारखंड समेत इन 17 राज्यों में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट, यहां पड़ सकते हैं ओले, जानें मौसम का ताजा हाल

Weather News Today: देश के कई राज्यों में रविवार को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग के ट्विटर हैंडर पर दी गई जानकारी के अनुसार, अगले तीन दिनों तक केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में बारिश हो सकती है. आईएमडी ने बताया कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वेस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, सिक्किम, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं व गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. इन राज्यों में ओले भी पड़ सकते हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में तीन मई तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी. चार मई के बाद बारिश से राहत मिल सकती है. यूपी और बिहार में रविवार को तेज बारिश हुई. यहां पर आज भी मौसम देखा जा रहा है. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.