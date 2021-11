नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 नवंबर की रात से पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम और इससे सटे मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने कहा, इसने कहा कि एक-दो दिसंबर के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की का पूर्वानुमान है. वहीं, दक्षिण अंडमान सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान, ओडिशा में अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही मिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में रविवार को भी बारिश जारी रही जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए जबकि यहां की कई सड़कों एवं सब-वे में जलभराव हो गया. बारिश से सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहा.Also Read - UP में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्‍या के केस में एक आरोपी गिरफ्तार, मृतक युवती के साथ रेप की पुष्टि

आईएमडी ने एक बयान में कहा कि 30 नवंबर से दो दिसंबर तक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान के आसपास के इलाकों में व्यापक बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने कहा कि एक और दो दिसंबर को गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. वहीं, एक दिसंबर को उत्तरी कोंकण में भी भारी बारिश की संभावना है.

तमिलनाडु में लगातार बारिश से राजधानी चेन्नई के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं. चेन्नई और 10 अन्य जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में कल के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है.

Tamil Nadu: Continuing rainfall inundates roads in several areas of capital Chennai

Holiday has been announced in schools and colleges in Chennai and 10 other districts for tomorrow pic.twitter.com/fHKMzhltS5

— ANI (@ANI) November 28, 2021