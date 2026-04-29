  • Hindi
  • India Hindi
  • Weather Report April 29 2026 Scorching Heat In Plains Rain Snow In Hills As Western Disturbance Approaches

Today Weather 29 april: दिल्ली NCR में हल्की बौछारें, उत्तर भारत में तपन.. पहाड़ों पर बर्फ, जानें आज कहां लू का कहर, कहां बारिश से राहत?

गर्मी की रफ्तार ने अप्रैल के आखिरी दिनों में भी जोर पकड़ लिया है, लेकिन राहत की किरण भी नजर आ रही है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट जारी है. IMD के अनुसार, अगले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में तापमान 2-3 डिग्री तक गिर सकता है.

Published date india.com Published: April 29, 2026 6:45 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़ें आज का मौसम
पढ़ें आज का मौसम

भारत में 29 अप्रैल 2026 को मौसम का दोहरा चेहरा देखने को मिल रहा है. जहां उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है. कई शहरों में पारा 40°C पार कर रहा है, तो कुछ हिमालयी इलाकों में तापमान 10°C से नीचे पहुंच रहा है. जानिए राज्यवार मौसम का हाल…

दिल्ली-NCR

न्यूनतम: 26°C | अधिकतम: 40°C

दिल्ली-NCR में सुबह हवा और बौछारों ने मौसम को ठंडा बनाया. ऐसा अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे. धूल भरी आंधी, हल्की बारिश और 50 km/h तक की तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है. शाम तक कुछ राहत मिल सकती है.

उत्तर प्रदेश

न्यूनतम: 28°C | अधिकतम: 43°C
पश्चिमी UP में गर्मी बनी रहेगी, जबकि पूर्वी जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 km/h की हवाएं चल सकती हैं.

राजस्थान

न्यूनतम: 29°C | अधिकतम: 42°C
सूखी और तीखी गर्मी का दौर जारी. जयपुर समेत पश्चिमी इलाकों में दोपहर में तेज गर्मी पड़ेगी, हालांकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हवाओं की उम्मीद है.

पंजाब

न्यूनतम: 24°C | अधिकतम: 39°C
दिनभर गर्मी रहेगी, लेकिन शाम या रात में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं (50-70 km/h तक) चलने की संभावना है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अहमदाबाद (गुजरात)

न्यूनतम: 28°C | अधिकतम: 43°C
आज बड़े शहरों में सबसे गर्म रहने की संभावना. तेज सूखी हवाएं चलेंगी और लू जैसी स्थिति बनी रहेगी.

चेन्नई

न्यूनतम: 29°C | अधिकतम: 37°C
गर्म और उमस भरा मौसम. आंशिक बादल छाए रहेंगे, शाम को कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.

मुंबई

न्यूनतम: 28°C | अधिकतम: 30°C
तटीय इलाकों में गर्मी के साथ ज्यादा उमस रहेगी. समुद्री हवाएं हल्की से मध्यम रहेंगी.

हैदराबाद

न्यूनतम: 28°C | अधिकतम: 40°C
धूप और गर्मी भरा दिन. शाम को बादलों के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना.

कर्नाटक

न्यूनतम: 23°C | अधिकतम: 36°C
बेंगलुरु समेत अंदरूनी इलाकों में मॉनसून-पूर्व छिटपुट बारिश और तेज हवाओं की उम्मीद है.

जम्मू और कश्मीर

न्यूनतम: 8°C | अधिकतम: 15°C
ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश, गरज-चमक और 40-50 km/h की तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड

ऊंचे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी, तेज हवाएं (40-50 km/h) और 28-29 अप्रैल को ओलावृष्टि की संभावना. मध्य पहाड़ी इलाकों में भी छिटपुट बारिश.

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.