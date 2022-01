Weather Report India : पहाड़ों पर जहां बर्फबारी (Snowfall) लगातार जारी है तो वहीं पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड से कांप रहा है. इस बीच कई राज्यों में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार सुबह 10 बजे तक कुरुक्षेत्र (हरियाणा) सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर (यूपी) के आसपास इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का अनुमान है. इसके अलावा आज सिक्किम और तेलंगाना में भी बारिश (Rainfall) हो सकती है. पहाड़ों पर लगातारी जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं (Cold Waves) चल रही हैं.Also Read - Ramiz Raja ने बनाया प्लान- भारत के साथ यूं क्रिकेट सीरीज खेलेगा पाकिस्तान

Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Kurukshetra (Haryana) Saharanpur, Deoband, Muzaffarnagar (UP) during next 2 hours (issued at 7:21 am): IMD

— ANI (@ANI) January 12, 2022