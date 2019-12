नई दिल्ली: सोमवार की सुबह कोहरे की एक मोटी चादर ने देश के राजधानी और इसके आस-पास के क्षेत्रों को घेर लिया, जिसमें न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहर में कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने के कारण ट्रेन और फ्लाइट के टाइम टेबल पर खासा असर पड़ा है. एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कपकपाती ठंड की वजह से 30 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं और तीन फ्लाइट के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है.

Delhi: Foggy weather conditions at New Delhi railway station. 30 trains are running late due to low visibility in the Northern Railway region. Minimum temperature of 2.5°C was recorded in the national capital, on 29th December (yesterday). pic.twitter.com/M3tADXSieB — ANI (@ANI) December 30, 2019

दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, “खराब मौसम के कारण, उड़ान संचालन प्रभावित होता है. कैट III बी आज्ञाकारी विमान और पायलट वर्तमान में उतरने में सक्षम हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन के संपर्क में रहें”.

राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य, बिहार में ठंड के कारण धारा 144 लागू

एक और बयान जारी करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट करते हुए लिखा, “एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह दृश्यता कम हो गई है और इसी के मद्देनजर तीन फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है. हालांकि कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं हुई है”.

Update issued at 0130 hours pic.twitter.com/Ex1wPf7EYu — Delhi Airport (@DelhiAirport) December 29, 2019

इसके अलावा, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइनों ने भी यात्रियों से अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा. इंडिगो ने ट्वीट करते हुए लिखा, “दिल्ली में खराब दृश्यता के कारण फ्लाइट पर असर पड़ा है. अपनी उड़ान की स्थिति का ट्रैक रखें. पुनर्निर्धारण / निरस्तीकरण के लिए, कृपया प्लान बी पर जाएँ.”

#6ETravelAdvisory: Due to poor visibility in #Delhi, our flights are impacted. Do keep a track of your flight status at https://t.co/TQCzzy2a2s. For rescheduling/cancellation, please visit Plan B https://t.co/Oq5OqwbyNF. You may also chat with us at https://t.co/tBjQsmj0MT. — IndiGo (@IndiGo6E) December 30, 2019

स्पाइसजेट ने भी यात्रियों से ऐसा ही अनुरोध करते हुए कहा, “दिल्ली में खराब मौसम के कारण, सभी प्रस्थान / आगमन और उनकी फ्लाइट प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखें. ”

गलन भरी ठंड से ठिठुरा पूरा यूपी, अगले 24 घंटे में कई इलाकों में घना कोहरा रहने की संभावना

#WeatherUpdate Due to bad weather at Delhi (DEL), all departures/arrivals and their consequential flights might get affected. Passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/u9dvEZRAK7. — SpiceJet (@flyspicejet) December 29, 2019

विशेष रूप से 14 दिसंबर से दिल्लीवासियों को कड़ाके की ठंड से मुकाबला करना पड़ रहा है. आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बयान जारी करते हुए कहा, “उम्मीद के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम से हवा की दिशा में तेजी से बदलाव शुरू हो गया है. ठंड के दिन कम हो गए हैं और आज (रविवार) से शीत लहर शुरू हो गई है.”