Weather Report: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज और कल के लिए कुछ राज्यों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है और साथ ही इसकी वजह से शीतलहर चलने की भी संभावना जताई है. मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में 16 दिसंबर से हल्की बारिश होने की संभावना है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने 15 दिसंबर की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ की आशंका जताई है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है.

दिल्ली में गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड

राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है. आज यानी 15 दिसंबर से पहले ही दिल्ली का न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और वहीं बीते दो दिनों से यानी 11 दिसंबर से दिल्ली का न्यूनतम तापमान लगातार 6 डिग्री के आस-पास बना हुआ है.

Present WD likely to move away from tonight and lower level winds may likely to be mix up of westerly/easterly/calm winds till 15th December.

