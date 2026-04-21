  • Hindi
  • India Hindi
  • Weather Report Temperature Heatwave Rain Alert Imd Forecast On 22 April

उत्तर भारत को झुलसाएगी गर्मी, 12 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें 22 अप्रैल को आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

गर्मी का सितम इतना है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार रात में लू चलने की चेतावनी दी गई है. दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 44.4°C के साथ देश में सबसे गर्म रहा.

Published date india.com Updated: April 21, 2026 10:35 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
उत्तर भारत को झुलसाएगी गर्मी, 12 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें 22 अप्रैल को आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी थमने और मैदानी इलाकों में शुष्क हवाओं के चलने के कारण मैदानी इलाकों के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की आशंका है.

गर्मी ने अप्रैल में ही लोगों को झुलसाना शुरू कर दिया है. मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने लगा है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली में कई जगह पारा 44°C पार पहुंच गया है. सुबह 11 बजे के बाद ही गर्म हवाएं चलने लगी हैं. वहीं, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वोत्तर भारत के कुछ स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है. आइए जानते हैं बुधवार (22 अप्रैल) को आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज:-

गर्मी का सितम इतना है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार रात में लू चलने की चेतावनी दी गई है. इसके साथ ही भोपाल, छिंदवाड़ा, मंडला, नर्मदापुरम, ग्वालियर, रतलाम और छतरपुर समेत 16 जिलों में लू चलने के आसार हैं. दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 44.4°C के साथ देश में सबसे गर्म रहा, गर्मी को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है. झारखंड में भी आज से स्कूलों के समय में बदलाव किया है. वहीं, महाराष्ट्र के गोंदिया और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को पारा 43°C दर्ज हुआ. दोनों ही राज्यों में दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में काम करने पर रोक लगा दी गई है. ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के काम के घंटे बदलकर सुबह 6 से 11 और शाम 4 से 8 बजे कर दिए गए हैं.

पसीना नहीं सूखा तो हो सकती है मौत, समझिए सूखी-नम गर्मी कैसे है हीटवेव से ज्यादा खतरनाक

कहां-कहां बारिश का अलर्ट?

  • IMD के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 से 25 अप्रैल के बीच गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है.
  • इस दौरान असम और मेघालय में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.
  • जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 25 और 26 अप्रैल को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.

कहां-कहां चलेगी लू?

  • पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी थमने और मैदानी इलाकों में शुष्क हवाओं के चलने के कारण मैदानी इलाकों के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की आशंका है. दिल्ली-NCR से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक सूरज के तेवत तीखे होने वाले हैं. मौसम विशेषज्ञों ने बुधवार यानी 22 अप्रैल को इन राज्यों में लू चलने का पूर्वानुमान जताया है.
  • उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बुधवार से गर्मी का पारा और भी ज्यादा चढ़ने वाला है. मौसम को लेकर IMD ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर सकता है, गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है.
  • उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीटवेव चलने की संभावना है. दिल्ली, यूपी और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने के कारण लोगों को हीट-स्ट्रेस जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है.
  • IMD के मुताबिक, लू धीरे-धीरे पूर्वी भारत और उससे सटे मध्य भारत की ओर फैलेगी. मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ इलाकों में 22 से 24 अप्रैल के दौरान लू चलने की प्रबल संभावना है.
  • वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में 22 से 25 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अब जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. बुधवार को तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है. इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश: IMD ने उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है.लू का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, आज़मगढ़, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, मिर्जापुर, गाजीपुर और सोनभद्र में देखने को मिलेगा. इन दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सिसय के ऊपर रहेगा.

पानी छोड़ने के साथ-साथ सही टाइम और डेट भी बताता है ये फव्वारा, इस देश की है शान

बिहार: अप्रैल के महीने में ही बिहार में गर्म की सितम सता रहा है. IMD के अनुसार, अगले दो दिनों तक गर्मी खूब परेशान करेगी. 24 और 25 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. राजधानी पटना में अगले दो दिनों तक धूप छाई रहेगी. 24 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना है.

उत्तराखंड: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अभी भी मौसम शुष्क बना हुआ है. मैदानी इलाकों में हल्की गर्मी का असर दिख रहा है. IMD के अनुसार, औली में 22 से 28 अप्रैल तक तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. देहरादून में पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

हिमाचल प्रदेश: मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम बदलता रहेगा. अगले तीन दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा. 25 और 26 अप्रैल को बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

अब जानिए बाकी राज्यों का हाल
झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में हीटवेव जैसे हालात बन सकते है. कर्नाटक और तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली गिरने का अलर्ट है. इसके अलावा, 23 अप्रैल को तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने की संभावना है.

न्यूक्लियर बम से भी बड़ा ईरान का वो हथियार, जिससे मिनटों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी का पहिया कर सकता है जाम

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.