Weather Report today : पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में फिलहाल ठंड का प्रकोप कम होता नहीं दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है. IMD के अनुसार अगले दो दिनों में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, साथ ही सुबह और शाम को कोहरा भी छाए रहने का अनुमान है.

इधर पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के बीच यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है. यात्री पहाड़ियों में ट्रेन की सवारी का आनंद ले रहे हैं. स्टेशन अधीक्षक, जोगिंदर सिंह ने बताया कि हम सभी ट्रेनें कालका-शिमला रूट पर चला रहे हैं. उन्होंने बताया कि सड़कें बंद होने के कारण लोग इसे पसंद कर रहे हैं. हमने 80 फीसदी से अधिक बुकिंग कर ली है.

Himachal Pradesh | Heritage trains in snow-clad Shimla is attracting tourists

Passengers are enjoying train rides in the hills. We’re running all trains on Kalka-Shimla route. People prefer it as roads are closed. We’ve over 80% booking: Joginder Singh, Station Superintendent pic.twitter.com/07yBtMApHy

— ANI (@ANI) February 6, 2022