Weather Update: उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी जारी है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह-शाम ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग का कहना है कि रविवार से ठंड में इजाफा हो सकता है. मौसम विभाग की तरफ से कल बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. आज दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी. कल दिल्ली में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है.वहीं, मध्य प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा.ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग, सागर, दमोह, छत्तरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, बालाघाट, जबलपुर और रीवा जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अटल टनल के पास के क्षेत्र में भारी हिमपात के बाद यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है. रोड से बर्फ हटाई जा रही है.