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Weather Report Uttar Pradesh Banda Hottest City In The World Heatstroke Heatwave

दुनिया में सबसे ज्यादा तप रहा यूपी का ये शहर, 47 डिग्री के पार चला गया पारा, जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Hottest City in The World: अप्रैल 2026 की गर्मी हमें एक बड़ा संकेत दे रही है. अब खतरा सिर्फ बढ़ता तापमान नहीं, बल्कि तापमान + नमी का है. ये इंसानों और जीव-जंतुओं से लिए एक घातक कॉम्बिनेशन है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार (29 अप्रैल) से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव रहेगा.

साल 2026 की गर्मी सिर्फ तापमान की कहानी नहीं है. यह Heat + Humidity यानी नमी और तापमान का खतरनाक मेल बन चुकी है. उत्तर प्रदेश का बांदा शहर इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है. यहां तापमान 47.6°C डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ऐसे में बांदा दुनिया में सबसे गर्म शहर बन गया. यह सिर्फ एक स्थानीय मौसम घटना नहीं, बल्कि बदलते जलवायु पैटर्न और क्षेत्रीय परिस्थितियों का मिलाजुला असर है.

यूपी के बांदा के बाद राजस्थान के जैसलमेर और मध्य प्रदेश के खजुराहो का पारा 46°C के पार रहा. राजस्थान के बाड़मेर में सोमवार को पारा 46°C, महाराष्ट्र के वर्धा में 46.5°C, अमरावती में 46.6°C और अकोला में तापमान 46.3°C रिकॉर्ड किया गया. आइए समझते हैं अप्रैल में हो रही इस भीषण गर्मी की क्या वजह है? IMD ने गर्मी और हीटवेव को लेकर क्या अपडेट दिया?

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आखिर बांदा इतना गर्म क्यों हो गया?

इसके पीछे सबसे पहला कारण है भौगोलिक स्थिति. बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, जो पहले से ही सूखा और गर्म इलाका माना जाता है. यहां हरियाली कम है और जमीन पथरीली व बंजर है, जिससे सूर्य की गर्मी सीधे धरती को तपाती है. पेड़ों और जल स्रोतों की कमी के कारण जमीन जल्दी गर्म होती है और देर से ठंडी होती है.

दूसरा बड़ा कारण है हीटवेव यानी लू का प्रकोप. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर भारत में इस समय तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं. ये हवाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश के गर्म इलाकों से होकर बुंदेलखंड तक पहुंच रही हैं. इससे तापमान में इजाफा हो रहा है.

तीसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन. वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है. पहले जो तापमान कभी-कभार देखने को मिलता था, अब वह हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है.

शहरीकरण भी एक अहम वजह है. बांदा जैसे शहरों में तेजी से कंक्रीट और डामर का इस्तेमाल बढ़ा है. ये सतहें गर्मी को सोखकर लंबे समय तक बनाए रखती हैं, जिसे हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है. इससे शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से ज्यादा हो जाता है.

पानी की कमी भी इस स्थिति को और खराब करती है. बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से जल संकट से जूझ रहा है. तालाब, नदियां और भूजल स्तर लगातार घट रहे हैं. पानी की कमी से वातावरण में नमी घटती है, जिससे गर्मी और ज्यादा महसूस होती है.

पश्चिमी विक्षोभ भी एक वजह

मौसम वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) की कमी के कारण उत्तर भारत में राहत देने वाली हवाएं नहीं आ पा रही हैं. इससे गर्मी लगातार बनी रहती है और तापमान में गिरावट नहीं आती. स्पष्ट है कि बांदा का 47 डिग्री तक पहुंचना एक चेतावनी है. यह दिखाता है कि अगर जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में ऐसी गर्मी और भी खतरनाक रूप ले सकती है.

सबसे ज्यादा जोखिम किसे?

कुछ लोग इस खतरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं. जैसे-मजदूर और बाहर काम करने वाले लोग. बुजुर्ग और बच्चे. गरीब तबका. एक्सपर्ट के मुताबिक, लगातार गर्मी और नमी शरीर को थका देती है, जिससे मौत का खतरा बढ़ जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भविष्य में स्थिति और बिगड़ सकती है. 70% भारतीय आबादी 32°C वेट-बल्ब तापमान के जोखिम में आ सकती है. करोड़ों लोग 35°C के करीब स्थितियों का सामना कर सकते हैं. यानी आने वाले समय में गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि जीवन के लिए सीधा खतरा बन सकती है.

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कहीं ये क्लाइमेट चेंज का असर है?

वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि यह सब जलवायु परिवर्तन (Climate Change) का नतीजा है. गर्मी जल्दी शुरू हो रही है और ज्यादा समय तक रह रही है. ठंड सिमटकर एक या डेढ़ महीने तक आ गई है. यही स्थिति ज्यादा खतरनाक होती है. कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत उन देशों में है, जहां भविष्य में मानव-जीवन की सीमा पार करने वाली गर्मी देखने को मिल सकती है.

अब जानिए अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार (29 अप्रैल) से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव रहेगा. इसका असर खत्म होते ही मई के पहले हफ्ते से पारा फिर चढ़ेगा, जिससे लू का प्रकोप बढ़ेगा.

29 अप्रैल को मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में हीटवेव का अलर्ट है.

IMD के मुताबिक, बुधवार को असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में ओलावृष्टि, बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज-चमक वाले तूफान की आशंका जताई गई है.

30 अप्रैल को ओडिशा के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और झारखंड में आंधी, ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है.

इसके साथ ही मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में बिजली और आंधी की संभावना जताई गई है.

बिहार, राजस्थान, यूपी, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है.

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