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Aaj ka Mausam: आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! दिल्ली-UP से MP-बिहार तक बारिश, आंधी और बिजली का अलर्ट

आज 11 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं. दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पहाड़ी राज्यों में अगले दौर की बारिश के आसार हैं. कुछ जगहों पर तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 11, 2026, 7:24 AM IST
Aaj ka Mausam: आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! दिल्ली-UP से MP-बिहार तक बारिश, आंधी और बिजली का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में मानसून का असर एक बार फिर दिखाई दे रहा है. 11 अगस्त को दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बादल और बारिश का दौर बना हुआ है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी कई जगह बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

दिल्ली-NCR में बारिश का सिलसिला जारी

राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ है. अब अगले कुछ दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है. आसमान में बादल छाए रहने और अलग-अलग इलाकों में बारिश होने से तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. तेज बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव और सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. दिल्ली के साथ हरियाणा और पंजाब में भी मानसूनी गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है.

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UP और राजस्थान में भी सक्रिय रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर बना रह सकता है. खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और आगे भी कुछ इलाकों में बारिश जारी रहने के संकेत हैं. राजस्थान की बात करें तो पूर्वी हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है. तेज बारिश के दौरान स्थानीय स्तर पर जलभराव और यातायात संबंधी परेशानी हो सकती है.

MP में बारिश के साथ गरज-चमक का असर

मध्य प्रदेश में भी मानसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. खासकर उन क्षेत्रों में सतर्क रहने की जरूरत है जहां बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान हो. खेतों, खुले इलाकों और जलाशयों के आसपास रहने वाले लोगों को मौसम खराब होने पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. मध्य भारत में आने वाले दिनों में बारिश का वितरण अलग-अलग इलाकों में अलग रह सकता है.

बिहार और पूर्वी भारत में भी बारिश के आसार

बिहार में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. झारखंड और पूर्वी भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी मौसम सक्रिय रह सकता है. IMD के पूर्वानुमान में बिहार में 10 से 13 अगस्त के बीच बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है.

पहाड़ों पर बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने का अनुमान है. IMD ने इन दोनों राज्यों में 10 से 16 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश की संभावना बताई है. पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के दौरान भूस्खलन, सड़क बाधित होने और अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी स्थानीय समस्याएं सामने आ सकती हैं. इसलिए पहाड़ों की यात्रा करने वालों को स्थानीय मौसम अपडेट और प्रशासन की एडवाइजरी पर नजर रखनी चाहिए.

पूर्वोत्तर में भी बरसेंगे बादल

पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी मानसून सक्रिय रहने वाला है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर जलभराव और नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने की स्थिति बन सकती है.

अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से अहम

कुल मिलाकर 11 अगस्त के बाद भी देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने के संकेत हैं. हालांकि किसी एक राज्य के हर जिले में बारिश एक जैसी नहीं होगी. मौसम मॉडल में बदलाव संभव है, इसलिए स्थानीय स्तर पर IMD के ताजा अलर्ट को प्राथमिकता देना जरूरी है. भारी बारिश, आंधी या बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचना और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करना सबसे सुरक्षित विकल्प रहेगा.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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