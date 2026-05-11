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Aaj 11 May Ka Mausam: दिल्ली में तूफान, राजस्थान में लू और कश्मीर में ओले गिरने की संभावना, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम
Weather Today 11 May: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए मौसम का अपडेट जारी किया है. सोमवार को, राजधानी में दिन के समय आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. शाम तक बिजली कड़कने के साथ आंधी चल सकती है. जानिए अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल.
Aaj Ka Mausam 11 May: सोमवार का दिन मौसम के हिसाब से बेहद अप्रत्याशित रहने का अनुमान है. आज 11 मई को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों में तूफान आने और बारिश की संभावना है. वहीं, राजस्थान में लू चल सकती है. कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग-अलग तरह के अलर्ट जारी किए हैं. देश के उत्तरी राज्यों में बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी है. वहीं पश्चिमी भारत भीषण लू की स्थिति से जूझ सकता है. इस बीच, दक्षिणी राज्यों में अगले कई दिनों तक भारी बारिश होने की उम्मीद है.
कैसा रहेगा दिल्ली एनसीआर का मौसम
दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में सोमवार शाम तक आसमान में बादल छाए रहने और तूफान आने की संभावना है. IMD के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शाम को आसमान पूरी तरह से बादलों से घिर जाएगा. सूर्यास्त के बाद बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की उम्मीद है. मौसम में बदलाव की ये स्थिति एक ‘पश्चिमी विक्षोभ’ (Western Disturbance) के कारण बन रही है.
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. तूफान के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंधी चल सकती है. इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.
पहाड़ी राज्यों में ओलावृष्टि का अलर्ट
उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम खराब हो सकता है. IMD ने 11 और 12 मई को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ओलावृष्टि हो सकती है. जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं काफी बड़े इलाके में बारिश का अनुमान है. इस बारिश के साथ-साथ गरज-चमक, बिजली कड़कने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है.
चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील
उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने की चेतावनी को देखते हुए चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान मौसम की ताजा जानकारी अवश्य प्राप्त करें तथा पूरी सावधानी के साथ अपनी यात्रा की योजना बनाएं. गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि मौसम की संवेदनशीलता को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम बनाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें. संभव हो तो मौसम सामान्य होने के बाद यात्रा करना अधिक सुविधाजनक रहेगा.
मध्यप्रदेश का मौसम
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के भोपाल केंद्र ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया है. जिन जिलों में आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है, उनमें रायसेन, नर्मदापुरम, बेतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, दिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर और पांढुरना शामिल हैं. अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
राजस्थान और गुजरात में गर्मी का कहर
जहां एक तरफ कई राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं पश्चिमी भारत को खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. IMD ने बताया कि 14 मई तक पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में लू चलने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में भी 13 मई तक लू चलने की उम्मीद है.
पश्चिम में भीषण गर्मी, उत्तर में आंधी-तूफान और दक्षिण में भारी बारिश के मेल ने 11 से 13 मई तक से समय को मौसम के हिसाब से सबसे ज्यादा अप्रत्याशित समय बना दिया है. इस दौरान एक ही समय में कई इलाकों में बिल्कुल अलग-अलग तरह के मौसम का सामना करना पड़ सकता है.
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