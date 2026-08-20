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Aaj Ka Mausam 20 August: दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, तेज हवाओं से बढ़ेगी परेशानी

Aaj Ka Mausam 20 August: आज यानी 20 अगस्त को मानसून एक्टिव रहने से देश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का दौर जारी रहने वाला है. IMD उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 20, 2026, 6:52 AM IST
Aaj Ka Mausam 20 August: दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, तेज हवाओं से बढ़ेगी परेशानी
  • आज दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.
  • पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 अगस्त तक भारी बारिश का दौर रह सकता है.
  • उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में सतर्कता जरूरी है.
  • बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में मानसूनी गतिविधियां आज भी सक्रिय रहेंगी.

Aaj ka Mausam: आज यानी 20 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून का असर देखने को मिलेगा. भारत मौसम विज्ञान विाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और गरज-चमत जारी रह सकती है. खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में मौसम पर नजर रखने की जरूरत है.

IMD के मुताबिक, झारखंड और आसपास बना डिप्रेशन पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत में अलग-अलग स्थानों पर बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है.

और पढ़ें: Aaj Ka Mausam: यूपी-दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर भी बढ़ी मुश्किल

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में आज आसमान मुख्य रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं. दिन का तापमान करीब 34 डिग्री और रात का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. बारिश के साथ हवा की गति बढ़ने से सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है. मौसम खराब होने की स्थिति में खुले इलाकों और पेड़ों के आसपास अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहतर रहेगा.

उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर

उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन खास तौर पर महत्वपूर्ण है. IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है. कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई इलाकों में बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन सकती है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है.

उत्तराखंड और हिमाचल में भी अलर्ट

पहाड़ी राज्यों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है. IMD के मुताबिक उत्तराखंड में 20 से 25 अगस्त तक अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश जारी रह सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी 20 और 21 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है. लगातार बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक जलस्तर बढ़ने और सड़क संपर्क प्रभावित होने जैसी परिस्थितियों का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में यात्रा करने वालों को मौसम और स्थानीय प्रशासन के अपडेट जरूर देखने चाहिए.

जम्मू-कश्मीर में भी बारिश का असर

जम्मू-कश्मीर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में 20 और 21 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है. कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

बिहार-झारखंड में भी मौसम सक्रिय

बिहार और झारखंड में भी आज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौजूदा मौसम प्रणाली के प्रभाव से इन राज्यों में कई जगह बारिश हो सकती है. झारखंड और आसपास बना सिस्टम धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे पूर्वी और मध्य भारत में मौसम की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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