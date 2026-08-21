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Aaj Ka Mausam 21 August: मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट, जानें- कश्मीर से कन्याकुमारी तक मौसम का हाल

Aaj Ka Mausam 21 August: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार के मौसम का हाल बताया है. इसके मुताबिक, आज उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है. राजधानी दिल्ली समेत NCR में कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार हैं.

Written by: Arun Kumar Edited by: Arun Kumar
Published: August 21, 2026, 7:36 AM IST
Weather Today
देश में आज के मौसम का हाल @AI तस्वीर
  • मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्से पर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र
  • MP के इन इलाकों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट
  • हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में आज मौसम सामान्य
  • पश्चिम भारत में आज बिखरी-बिखरी बारिश का अनुमान

Aaj ka Mausam: देश भर में शुक्रवार के मौसम के अनुमान की बात करें तो इंद्र देव का फोकस आज मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से और उसके आसपास के इलाकों में प्रभावी दिख रहा है, जहां बहुत भारी बारिश की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के इस हिस्से और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र साफ दिख रहा है, जिसके चलते यहां भारी बारिश के आसार हैं. देश के उत्तरी हिस्से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादा से बहुत ज्यादा बारिश के आसार बताए हैं. मौसम विभाग ने कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से कच्छ के मौसम का हाल विस्तार से बताया है.

उत्तर भारत के मौसम का हाल

देश के उत्तरी राज्यों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान के साथ-साथ समूचे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक से लेकर व्यापक बारिश की संभावना है. इन इलाकों में यह स्थिति सोमवार तक बनी रहने की संभावना जताई है. इस दौरान उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है.

और पढ़ें: Aaj Ka Mausam 20 August: दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, तेज हवाओं से बढ़ेगी परेशानी

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब

दिल्ली और आसपास के मौसम की बात करें तो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में आज मौसम सामान्य बनी रहने की उम्मीद है. इन इलाकों में शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कमोबेश दिल्ली से सटे एनसीआर का भी यही हाल रहेगा.

अलर्ट पर मध्य प्रदेश

मध्य भारत की बात करें तो आज उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी तो है ही. साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश में भी व्यापक बारिश का अनुमान है. इस दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी व्यापक बारिश की संभावना बनी हुई है. इस बीच विदर्भ के इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई बारिश की संभावना है.

देश के पूर्वी हिस्सों का अनुमान

देश के पूर्वी हिस्सों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा उपहिमालयी पश्चिम बंगाल,झारखंड, बिहार और तटिय राज्य ओडिशा में काफी व्यापक से लेकर व्यापक से बिखरी हुई बारिश की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर गरज, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं. यहां हवाओं की रफ्तार 40-50 किमी/घंटा से बढ़कर 60 किमी/घंटा तक होने का अनुमान है.

पूर्वोत्तर के इलाकों में बिजली चमकने के आसार

20 से 22 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश की संभावना है. यहां अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है.

पश्चिम भारत में मिलाजुला मौसम

देश के पश्चिमी हिस्से कोंकण और गोवा में भी काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश की संभावना है. वहीं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र व कच्छ में अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई बारिश की संभावना है.

ऐसा रहेगा दक्षिण का हाल

देश के दक्षणी राज्यों आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी व कराईकल और तेलंगाना समेत केरल व माहे और लक्षद्वीप में अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई बारिश की संभावना है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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